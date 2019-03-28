ABD Piyasaları Olumlu Ticaret Görüşmeleri Havasıyla Yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin'in ABD ve Çin arasındaki yüksek düzey ticaret müzakereleri için Pekin'e gitmelerinin oluşturduğu olumlu hava etkisiyle yükseldi.

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin'in ABD ve Çin arasındaki yüksek düzey ticaret müzakereleri için Pekin'e gitmelerinin oluşturduğu olumlu hava etkisiyle yükseldi.



Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, aylar süren görüşmeleri sona erdirecek anlaşmanın hazırlanmasının en yoğun dönemine girildiğini ancak halen yapılacak çok iş olduğunu duyurmuştu.



Veri cephesinde ise, ABD'den gelecek olan işsizlik ve büyüme oranları bekleniyor.



Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;



Dow Jones yüzde 0.22,



Nasdaq yüzde 0.12 ve



S&P yüzde 0.12 yükseldi.



Dolar, euro karşısında yüzde 0.1 kayıpla 1.1254 düzeyine geriledi. - İstanbul

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