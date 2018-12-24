Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı

ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı

21 dakika önce

New York borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı, System.String[]
New York borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.


Noel arifesinde yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 21.797,20 puandan, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,71 kayıpla 2.351,10 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 6,192.92 puandan kapandı.


Yarın tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde Amerikan federal hükümetinin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.


Ayrıca, analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:08 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu Şeyma Subaşı, Amuda Kalkarak Bikiniyle Poz Verdi

Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:29:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]