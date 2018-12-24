ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı
1 saat önce
New York borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.
New York
borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:28
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