Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

1 saat önce

New York borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı, System.String[]
New York borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:28 

New York, Ekonomi
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