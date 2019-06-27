ABD piyasaları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi
2 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları, G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalayacağı beklentisiyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:46 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları, G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalayacağı beklentisiyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Diğer yandan, ilerleyen saatlerde açıklacak ABD gayri safi yurtiçi hasıla verisi ve işsizlik başvuruları verileri bekleniyor.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.32,
Nasdaq yüzde 0.57 ve
S&P yüzde 0.45 yükseldi.
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