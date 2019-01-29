ABD Piyasaları Ticaret Gerginlikleriyle Açılış Öncesinde Düştü
1 saat önce
– ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri etkisiyle düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
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