Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Ticaret Gerginlikleriyle Açılış Öncesinde Düştü

ABD Piyasaları Ticaret Gerginlikleriyle Açılış Öncesinde Düştü

1 saat önce

– ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri etkisiyle düştü.

ABD Piyasaları Ticaret Gerginlikleriyle Açılış Öncesinde Düştü, System.String[]
ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri etkisiyle düştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye firmaları üzerindeki "aşırı baskıyı" durdurma çağrısı yaparken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmeleri konusunda fazla iyimser olmamak gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Perşembe günü görüşeceğini duyurdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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