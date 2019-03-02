ABD: PKK terör örgütleri listesinde kalacak
1 saat önce
ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri listesine alınan PKK'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.
ABD
yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri listesine alınan PKK
'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:05
ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak
AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti