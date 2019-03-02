Son Dakika Haberleri: ABD: PKK terör örgütleri listesinde kalacak

ABD: PKK terör örgütleri listesinde kalacak

1 saat önce

ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri listesine alınan PKK'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

ABD: PKK terör örgütleri listesinde kalacak, System.String[]
ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri listesine alınan PKK'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:05 

PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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