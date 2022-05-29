ABD polisi bireysel silahlanma karşıtı protestocuları kışkırtan şahsı tutukladı - Son Dakika
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ABD polisi bireysel silahlanma karşıtı protestocuları kışkırtan şahsı tutukladı

29.05.2022 10:59
ABD polisi bireysel silahlanma karşıtı protestocuları kışkırtan şahsı tutukladı

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, silah edinme haklarını savunmasıyla bilinen NRA'nın (Ulusal Silah Birliği) düzenlediği yıllık kongre önünde polis bir şahsı tutukladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, silah edinme haklarını savunmasıyla bilinen NRA'nın (Ulusal Silah Birliği) düzenlediği yıllık kongre önünde polis bir şahsı tutukladı.

Kamerası ile bireysel silahlanma karşıtı protestocuları çeken ve sözleriyle göstericileri provoke eden şahıs, ABD polisi tarafından kısa süreliğine tutuklandı.

NRA, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası yıllık kongresini iptal etmemekle eleştiriliyor.

3 gün sürecek kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump ve Texas Senatörü Ted Cruz birer konuşma yapacak.

Eleştiriler üzerine şarkıcı Don McLean başta olmak üzere Senatör John Cornyn ve Kongre üyesi Dan Crenshaw, programa katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Texas'ta 3 gün önce, 21 kişi silahlı katliamın kurbanı oldu.

Texas eyaletinin Uval kentinde 24 Mayıs'ta bir ilkokula 18 yaşında bir erkek tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan ise polisin müdahalesi sırasında ölmüştü.

Başkan Joe Biden ve Kongre'deki Demokratlar daha katı silah yasaları için çağrıları yenilerken NRA Yönetim Kurulu Üyesi Phil Journey, daha iyi zihinsel sağlık bakıma ve silah şiddetini önlemeye odaklanmak gerektiğini, ateşli silahlara erişimin sınırlandırılmasını desteklemeyeceğini ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün yaptığı açıklamada, NRA liderlerinin "silahlı şiddet sorununa katkıda bulunduklarını ve onu çözmeye çalışmadıklarını" söyleyerek, onları silah üreticilerinin çıkarlarını temsil etmekle suçlamıştı.

YORUMLAR
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Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada
Kaynak: AA

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