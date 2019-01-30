Son Dakika Haberleri: ABD Polisi İki Kadını Yumruklayarak Kaçan Adamı Arıyor

ABD Polisi İki Kadını Yumruklayarak Kaçan Adamı Arıyor

34 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde polis, sokak ortasında iki kadını yumruklayarak kaçan adamı arıyor.

ABD Polisi İki Kadını Yumruklayarak Kaçan Adamı Arıyor, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde polis, sokak ortasında iki kadını yumruklayarak kaçan adamı arıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bir adam, iki kadını yumrukladıktan sonra olay yerinden koşarak ayrıldı. Yumruklanan kadınlar, adamın 6 dolarlık yemek için kendilerini taciz ettiğini, bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Olay yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Los Angeles Polis Merkezi, Güney Spring Caddesi üzerinde bir yemek standında 26 Ocak'ta meydana gelen kavgada iki kadını acımasızca yumruklayan şahsın yakalanması için vatandaşlardan yardım istendiğini açıkladı. Polis, her iki kadının da tedavi için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Polis, şüphelinin siyah saçlı ve kahverengi gözlü, yaklaşık 165-175 boylarında, 105-110 kilo arasında ve 30 yaşlarında bir erkek olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - CALİFORNİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

Polis, Kaliforniya, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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