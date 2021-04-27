ABD polisi, orantısız güç kullandığı demans hastası kadına yaptıklarını gülerek izledi - Son Dakika

ABD'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz yıl gözaltına alındığı sırada polisin uyguladığı orantısız güç sonucu dirseği çatlayan ve omzu çıkan 73 yaşındaki demans hastası kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Polislerin gözaltı işleminin ardından hasta kadına yaptıklarını gülerek izledikleri görüldü.

ABD polisinin uyguladığı şiddetin sonu gelmezken, ortaya çıkan son görüntü "pes" dedirtti. Colorado eyaletinde 26 Haziran 2020'de 73 yaşındaki demans hastası Karen Garner, yaptığı 13 dolarlık alışverişin ardından hiçbir şey ödemeden mağazadan çıktıktan sonra çalışanların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alınmış, o sırada polisin uyguladığı orantısız güç sonucu dirseği çatlamış ve omzu yerinden çıkmıştı. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerin ardından Loveland Polis Departmanında soruşturma başlatılırken, konu yargıya taşındı. Garner'in avukatı, gözaltı sırasında müvekkilinin dirseğinin çatladığını ve omzunun yerinden çıktığını belirtti. Avukat ayrıca, Garner'in gözaltı işleminin ardından kafası karışmış bir halde ve acı içinde ağlarken tıbbi yardım almadan 6 saat geçirdiğini vurguladı.

Hasta kadınla dalga geçip gülüştüler

Demans hastası kadının avukatı tarafından mahkemeye sunulan yeni görüntülerde polislerin gözaltı işleminin ardından yaşlı kadına yaptıklarını gülerek izledikleri ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen polislerden birini demans hastası kadının omzunu işaret ederek, "Çıtlama için hazır mısınız? Çıtlamayı duydunuz mu?" dediği duyuluyor. Kadın polis, "Bundan nefret ediyorum" derken aynı polis memuru ise, "Bunu seviyorum" diyor.

Garner'in ailesinin, videodaki sözlerin daha net bir hale getirilmesi için ses mühendisiyle anlaştığı ve polis departmanına dava açtığı belirtildi. - COLORADO