Son Dakika Haberleri: ABD polisi, Trump karşıtlarını dinlemek için muhbirler tutmuş
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ABD polisi, Trump karşıtlarını dinlemek için muhbirler tutmuş

1 saat önce

ABD polisinin, Los Angeles'ta anlaştığı muhbirlerle ABD Başkanı Donald Trump muhaliflerini takip edip dinlediği ortaya çıktı.

ABD polisi, Trump karşıtlarını dinlemek için muhbirler tutmuş, System.String[]
ABD polisinin, Los Angeles'ta anlaştığı muhbirlerle ABD Başkanı Donald Trump muhaliflerini takip edip dinlediği ortaya çıktı.

Los Angeles Times gazetesi, ABD mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberinde Ekim 2017'de en az 4 ayrı davada, polis memurlarının Echo Park United Metodist Kilisesi'ndeki "Faşizm Dışarı" isimli grubun Los Angeles'ta düzenlenen toplantılarında gizlice ses kayıtları aldığı bilgisini ortaya çıkardı. Basında yer alan haberlerde, bir muhbirin faaliyetlerinin kayıtları yayımlandı. Faşizm Dışarı grubunun faaliyetleri suç olarak gösterilmeye çalışıldı. Mahkeme kayıtları soruşturma kapsamında halka açıldı.

Protesto yapınca fişlendiler

Kayıtlar, 2017 sonbaharında iki ayrı Trump karşıtı grubun 101'inci otoyolda yaptığı gösteriler sırasında gözaltına alınan kişilerin takip edilmesiyle başladı. Faşizm Dışarı grubu, Trump yönetimine karşı ABD'nin büyük şehirlerinde gösteriler düzenledi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Ekim 2017'de gizli bir operasyon başlattı. ABD polisi bu grupların, Trump'ın seçimleri kazanmasının birinci yıl dönümü kutlamalarına karşı kitlesel protesto gösterileri için hazırlandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine LAPD, muhabirlerini gizli ses kayıt cihazları ile Trump karşıtı eylemcilerin toplantılarına gönderdi.

Göstericiler: "Geri adım atmayacağız"

İngiliz The Guardian gazetesine göre, muhbirler tarafından izlenen ve kaydedilen ve ardından suçlanan eylemcilerden biri, faşizm karşıtı gösterilerin engellenemeyeceğini söyledi. Eylemcilerden 28 yaşındaki Miguel Antonio, "Korkmadık. Baskı karşısında geri adım atmayacağız Bir kilisedesin ve barışçıl bir protesto örgütlenmesi için toplanıyorsun ve komplo ya da bunlarla suçlanma riskini taşıyorsun" dedi.

ABD basınına göres, Trump karşıtı grupları ve protestocuları hedef alan benzeri casusluk olayları sadece Los Angeles şehri ile sınırlı değil. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Los Angeles, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
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