Üye Girişi
ABD polisi yanan arabada mahsur kalan baygın köpeği son anda kurtardı - Son Dakika

ABD polisi yanan arabada mahsur kalan baygın köpeği son anda kurtardı

05.02.2022 13:22
ABD polisi yanan arabada mahsur kalan baygın köpeği son anda kurtardı

ABD'nin Colorado eyaletinde polis, yanan bir araçta mahsur kalan baygın haldeki köpeği ölmekten son anda kurtardı.

ABD'nin Colorado eyaletinde polis, yanan bir araçta mahsur kalan baygın haldeki köpeği ölmekten son anda kurtardı.

ABD'nin Colorado eyaletinde Douglas County Şerif Ofisinden bir polis, araç yangını ihbarı üzerine hızla olay yerine geldi. Michael Gregorek adlı polis, yanan arabada bir köpeğin mahsur kaldığını öğrendi. Köpeği kurtarmak için hemen harekete geçen Gregorek, aracın camlarını kırdı. Araç sahibi kırılan camdan elini uzatarak köpeğe ulaştı. Polis Gregorek'in zehirli duman riskine karşın gösterdiği çaba sonucu baygın halde olan ve ağzından köpüklü salya akan köpek ölümden son anda kurtarıldı. O anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılınca Gregorek halkın takdirini topladı. Temiz havayla temas eden köpeğin kısa süre sonra kendini toparladığını belirten Gregorek, "O anda köpeği arabadan çıkarmaktan başka hiçbir şeyin önemi yoktu" dedi. - COLORADO

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD polisi yanan arabada mahsur kalan baygın köpeği son anda kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:04 Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD polisi yanan arabada mahsur kalan baygın köpeği son anda kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement