ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar

ABD'de polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur edilen sadece 5 yaşındaki bir çocuktu. Maryland eyaletinde polis, okuldan kaçan bir çocuğu yakaladı.

KELEPÇE TAKTILAR

Çocukla uzun süre alay eden polisler, ardından çocuğu ekip aracına bindirip okula geri getirdi. Polisin şiddeti burada da sona ermedi. Okul müdürünün odasına götürülen çocuk korkudan ağlamaya başladı. Ancak polis çocuğu susturmak için tehditlerine devam etti. Hatta çocuğa kelepçe taktı.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Shanta Grant, polisler hakkında şikayetçi oldu. Polis departmanı ise konunun yargıya taşındığını ancak polislerin görevde olduğunu açıkladı. Olayın yaşandığı okuldan yapılan açıklamada da "Yetişkinlerin bir çocuğa bu şekilde konuşmasının, tehdit etmesinin bir açıklaması olamaz" ifadeleri yer aldı.