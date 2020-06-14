ABD: Polisin siyahi Rayshard Brooks'u öldürdüğü Atlanta karıştı, emniyet müdürü istifa etti

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü. Atlanta emniyet müdürü istifa ettiView on euronews

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