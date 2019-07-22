Son Dakika Haberleri: ABD polisinden suç işlemeyi düşünenlere çağrı: Havalar çok sıcak daha sonraya erteleyin
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ABD polisinden suç işlemeyi düşünenlere çağrı: Havalar çok sıcak daha sonraya erteleyin

1 saat önce

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Braintree Polisi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle suç işlemeyi düşünen kişilerden bunu havaların biraz serinlediği günlere ertelemesini istedi.

ABD polisinden suç işlemeyi düşünenlere çağrı: Havalar çok sıcak daha sonraya erteleyin, System.String[]
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Braintree Polisi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bir çağrıda bulunarak, "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Havalar serinlediğinde tekrar görüşürüz." mesajını paylaştı.

Resmi Facebook hesabında paylaştığı uyarı mesajında Braintree Polisi "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Evinizde kalın klimayı açın, Strangers Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin, FaceApp ile oynayın, bodrum katınızda karate yapın." diyerek suç işleme düşüncesinde olanlara bunu ertelemeleri çağrısında bulundu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:52 
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