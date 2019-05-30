ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek
50 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, politikalarının İran petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:58
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, politikalarının İran
petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi.
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