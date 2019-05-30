Son Dakika Haberleri: ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek

50 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, politikalarının İran petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi.

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, politikalarının İran petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:58 
Dışişleri Bakanlığı, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz düşüreceği beklentileri yükseldi Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi Arabada doğum anı saniye saniye kameralara yansıdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]