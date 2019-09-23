Son Dakika Haberleri: ABD, Polonya'daki asker sayısını 5 bin 500'e çıkaran anlaşmayı imzaladı
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ABD, Polonya'daki asker sayısını 5 bin 500'e çıkaran anlaşmayı imzaladı

1 saat önce

ABD, NATO kapsamında Polonya'da görev yapan asker sayısını bin daha arttırarak 5 bin 500'e çıkarıyor.

ABD, Polonya'daki asker sayısını 5 bin 500'e çıkaran anlaşmayı imzaladı, System.String[]

ABD, NATO kapsamında Polonya'da görev yapan asker sayısını bin daha arttırarak 5 bin 500'e çıkarıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından New York'ta imzalanan anlaşmaya göre söz konusu askeri birlikler Polonya'nın orta ve batı kesimlerinde konuşlandırılacak.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya geldi. İki lider, gerçekleştirdikleri yarım saatlik görüşmenin ardından Polonya'da ABD askeri sayısını arttıran anlaşmaya imza attı. ABD'nin Polonya'ya bin asker daha yollamasını taahhüt eden anlaşmaya göre söz konusu askerlerin ülkenin orta ve batı kesimlerinde yer alan Poznan, Wroclaw-Strachowice, Drawsko Pomorskie, Lubliniec, Powidz ve Lask konuşlandırılması kararlaştırıldı. Buna göre Poznan'da İleri Tümen Komutanlığı Merkezi kurulmasına, Drawsko Pomorskie'de ise Polonya ve ABD ordularının ortak kullanacağı Muharebe Eğitim Merkezi oluşturulmasına karar verildi. Wroclaw-Strachowice'de ABD Hava Kuvvetleri için yükleme-boşaltma hava üssü, Lask'a insansız hava aracı filosu, Powidz kentine ise Muharebe Tugayı Merkezi, lojistik destek taburu ve özel kuvvetler tesisi kurulması kararlaştırıldı. Lubliniec ise özel kuvvetler tesisinin kurulacağı bir başka kent. Halihazırda Polonya'nın Zagan kentinde eğitim çalışmalarını sürdüren ABD zırhlı muharebe tugayının konuşlandırılacağı noktaya ilişkin olarak da iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yeni askerlerle birlikte Polonya'da NATO kapsamında görev yapan ABD'li asker sayısı 4 bin 500'den 5 bin 500'e yükselecek.

Geçtiğimiz Haziran ayında Beyaz Saray'da biraraya gelen iki liderin Polonya'daki ABD askeri varlığının arttırılması kararının ardından konuya ilişkin teknik çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalara son şeklinin verilmesinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imzalanması Başkan Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nın 80'inci yıldönümü törenleri kapsamında Varşova'ya yapacağı ziyarete bırakılmıştı. Ancak Donald Trump, ABD'nin güney sahillerine yaklaşmakta olan Dorian Kasırgası nedeniyle törenlere katılmaktan son anda vazgeçmişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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ABD, Polonya'daki asker sayısını 5 bin 500'e çıkardı
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