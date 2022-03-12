ABD, Pompeo ve Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolar harcıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Pompeo ve Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolar harcıyor

12.03.2022 19:41
ABD, Pompeo ve Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolar harcıyor

NEW ABD'nin İran tehdidine karşı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla harcadığı ortaya çıktı.

NEW ABD'nin İran tehdidine karşı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla harcadığı ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye raporunda, Pompeo ve Hook'a, İran'dan "ciddi tehdit" nedeniyle 24 saat koruma sağlandığı ve bunun maliyetinin 2 milyon doları geçtiğini bildirdi.

Pompeo ve Hook'un güvenliği için Ağustos 2021 ve Şubat 2022 arasında 13,1 milyon dolar harcandığı belirtilen raporda, eski Başkan Donald Trump döneminde İran'a "maksimum baskı" politikası uygulayan ikiliye yönelik tehditlerin sürekli olduğuna ve özellikle görevden ayrıldıktan sonra yoğunlaşabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, eski dışişleri bakanlarına prosedür gereği görevden ayıldıktan sonra 180 gün koruma sağlandığı ancak Pompeo ve Hook'un koruma sürelerinin ciddi tehditler yüzünden sürekli uzatıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, dolar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Pompeo ve Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolar harcıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Pompeo ve Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolar harcıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement