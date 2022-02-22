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ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı - Son Dakika

ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı

22.02.2022 01:23
ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in sözde "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini" "bağımsız" olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Blinken devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir "devleti" tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü olduğunu ifade eden Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı - Son Dakika


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