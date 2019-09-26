Son Dakika Haberleri: ABD, Raul Castro'yu yaptırım listesine ekledi
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ABD, Raul Castro'yu yaptırım listesine ekledi

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu "ağır insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

ABD, Raul Castro'yu yaptırım listesine ekledi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu "ağır insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Castro'nun ülkesinde ağır insan hakları ihlallerine karıştığı savunuldu.

Açıklamada, kendi ülkesinde bu tür insan hakları ihlallerine karışan kişilerin yaptırıma maruz kalabileceklerine işaret edilerek, ilgili yasa bağlamında Castro ve ailesinin artık ABD'ye giremeyecekleri ve varsa mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

ABD yönetimi, uzun süredir Küba'ya yönelik birçok yaptırımı uygulamaya devam ederken, Venezuela'daki siyasi durumdan da Küba'yı sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verdiği destek dolayısıyla Küba yönetimini suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Raul Castro, Küba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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