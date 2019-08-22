ABD Romanya ya da Polonya'ya uzun menzilli füze yerleştirirse Rusya cevap verecek
45 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kruz füzesi testini başarı ile yaptığı açıklamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Romanya ya da Polonya'ya bu türde uzun menzilli füzeler yerleştirebileceğini ve böyle bir durumda karşılık vermek zorunda olduklarını dile getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kruz füzesi testini başarı ile yaptığı açıklamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Romanya ya da Polonya'ya bu türde uzun menzilli füzeler yerleştirebileceğini ve böyle bir durumda karşılık vermek zorunda olduklarını dile getirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon pazartesi günü konvansiyonel bir kruz füzesi testini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu. Pentagon füzenin havada 500 kilometreden fazla yol katettikten sonra hedefini vurduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:30
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