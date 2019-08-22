Son Dakika Haberleri: ABD Romanya ya da Polonya'ya uzun menzilli füze yerleştirirse Rusya cevap verecek
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ABD Romanya ya da Polonya'ya uzun menzilli füze yerleştirirse Rusya cevap verecek

45 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kruz füzesi testini başarı ile yaptığı açıklamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Romanya ya da Polonya'ya bu türde uzun menzilli füzeler yerleştirebileceğini ve böyle bir durumda karşılık vermek zorunda olduklarını dile getirdi.

ABD Romanya ya da Polonya'ya uzun menzilli füze yerleştirirse Rusya cevap verecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kruz füzesi testini başarı ile yaptığı açıklamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Romanya ya da Polonya'ya bu türde uzun menzilli füzeler yerleştirebileceğini ve böyle bir durumda karşılık vermek zorunda olduklarını dile getirdi.


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon pazartesi günü konvansiyonel bir kruz füzesi testini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu. Pentagon füzenin havada 500 kilometreden fazla yol katettikten sonra hedefini vurduğunu belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:30 
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