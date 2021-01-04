ABD, Romanya'ya MQ-9 İHA'larını konuşlandıracak - Son Dakika

ABD, Romanya'ya MQ-9 İHA'larını konuşlandıracak

04.01.2021 22:41
ABD, Romanya'ya MQ-9 İHA'larını konuşlandıracak, System.String[]

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA), 90 havacı asker ile Romanya'ya konuşlandıracağını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA), 90 havacı asker ile Romanya'ya konuşlandıracağını açıkladı.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, söz konusu araçların, Romanya'daki Campia Turzii Hava Üssüne konuşlandırılacağı ve filo tamamen işlevsel hale getirilene kadar İtalya'daki Aviano Hava Üssündeki 31. Filonun yönetiminde olacağı kaydedildi.

Kaç adet MQ-9 gönderileceği bilgisi paylaşılmayan açıklamada, keşif kabiliyetlerinin yanı sıra MQ-9'ların aynı zamanda, ABD'nin yeni devreye soktuğu daha küçük birliklerle hızlı harekat icra etmeyi öngören "Hızlı Muharebe Konseptinin (ACE)" işletilmesine destek vereceği ve bölgede Rusya'ya karşı "serbest manevra görevlerine" de katılacağı belirtildi.

İHA'ların bölgedeki tatbikatlara da katılacağına değinilen açıklamada, "MQ-9'un bu konuşlandırma ile ön cephedeki varlığı, ABD'nin Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına olan bağlılığını ortaya koyuyor; NATO müttefikleri ve Avrupalı diğer ortaklarla olan ilişkilerimizi güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jeff Harrigian da konuyla ilgili açıklamasında, "MQ-9'ların ileri ve harbe hazır bir pozisyona konuşlandırılması ortak ve müttefiklerimize güvence verirken, hasımlarımıza ortaya çıkabilecek herhangi bir tehdide çok hızlı yanıt verebileceğimize dair açık bir mesaj göndermektedir." dedi.

ABD Hava Kuvvetleri, şubat ayında Hızlı Muharebe Konseptine dair faaliyetlerini duyurmuştu.

Bu yöntemle, bir savaşta hava unsurlarının büyük üsler yerine gerek görüldüğü takdirde küçük üslerde ve küçük ölçekli kuvvetlerle hızlı harekat icra etmesi amaçlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İhlas Haber Ajansı, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Romanya'ya MQ-9 İHA'larını konuşlandıracak - Son Dakika


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