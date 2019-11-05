Son Dakika Haberleri: ABD/Ross: İlk aşama Çin ile daha güçlü anlaşmanın yolunu açar
Son Dakika Ekonomi ABD/Ross: İlk aşama Çin ile daha güçlü anlaşmanın yolunu açar

ABD/Ross: İlk aşama Çin ile daha güçlü anlaşmanın yolunu açar

6 saat önce

ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, Çin ile yakında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülke arasında "güven tazeleyeceğini" ve bunun da daha güçlü bir ticaret anlaşmasının yolunu açacağını vurguladı.

ABD/Ross: İlk aşama Çin ile daha güçlü anlaşmanın yolunu açar, System.String[]

ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, Çin ile yakında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülke arasında "güven tazeleyeceğini" ve bunun da daha güçlü bir ticaret anlaşmasının yolunu açacağını vurguladı.

Taylan ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ross, ülkesinin, Çin ile ara anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanacağına ilişkin "oldukça iyimser" olduğunun altını çizdi ve ekledi:

"Anlaşmanın ilk aşamasının, çok daha güçlü bir ticaret anlaşmasının öncüsü olacağı umudundayız. Anlaşmanın ilk aşamasının imzalanması insanları sakinleştirecektir; çünkü, tünelin ucundaki ışığı görecekler."

Ross, Taylan ziyareti öncesi de, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'den araç üreticileri ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından ABD'nin araç ithalatına tarife uygulamasına bu ay ihtiyaç olmayabileceğini söyledi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile araç ve araç  parçaları ithalatına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama konusunda 14 Kasım'a kadar karar vermesi gerekiyor. Daha önce 6 ay süre ile  ertelenmiş olan tarifeler 14 Kasım'a kadar bir karar alınmaması halinde yine ertelenebilir.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
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