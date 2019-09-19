Son Dakika Haberleri: Abd, ruhani ve zarif'e vize verdi
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Abd, ruhani ve zarif'e vize verdi

1 saat önce

ABD, New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına gitmek için başvuru yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verdi.

Abd, ruhani ve zarif'e vize verdi, System.String[]
ABD, New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına gitmek için başvuru yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Cuma günü New York'a gideceği açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:08 Kaynak: DHA
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