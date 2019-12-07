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ABD, Rus hackerlara karşı savaş açtı

6 saat önce

Amerika'da yapılan başkanlık seçimleri başta olmak üzere birçok konuda Rusları suçlayan ABD, bu kez Rus hackerlar için arama emri çıkardı.

ABD, Rus hackerlara karşı savaş açtı, System.String[]

Amerika'da yapılan başkanlık seçimleri başta olmak üzere birçok konuda Rusları suçlayan ABD, bu kez Rus hackerlar için arama emri çıkardı.


Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında politik, silahlanma ve ekonomik anlamda savaş devam ederken bunlara bu kez de siber savaşlar eklendi. ABD'nin Rusya'yı ve Rus hackerları ABD seçimleri başta olmak üzere ülkenin internet ve istihbarat bilgilerini ele geçirmekle suçlamasından sonra ilk kez fiili harekete geçti. Amerika'nın Federal İstihbarat Servisi (FBI) tarafından Amerikan siber güvenlik sistemlerine ve bankacılık sistemlerine sızmaya çalışmakla suçladığı Rus internet hackerları İgor Turaşev ve Maksim Yakubets için resmen arama kararı çıkarıldı. FBI'ın resmi internet sitesinde fotoğrafları ve bilgileri paylaşılan Rus hackerlar için 5'er milyon dolar ödül koyuldu.


ABD İçişleri Bakanlığı tarafından finans kuruluşlarını 55 milyon dolar civarında zarara uğrattığı gerekçesiyle İspanya'nın Barselona şehrinde 19 Ocak 2017 tarihinde yakalanan Rus hacker Stanislov Lisov geçtiğimiz ay Amerika'da görülen mahkemede 5 yıl hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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