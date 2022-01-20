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ABD, Rus istihbaratıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle 4 Ukraynalıyı yaptırım listesine aldı - Son Dakika

ABD, Rus istihbaratıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle 4 Ukraynalıyı yaptırım listesine aldı

20.01.2022 21:24
ABD, Rus istihbaratıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle 4 Ukraynalıyı yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddia edilen ikisi parlamento üyesi, dört Ukraynalıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddia edilen ikisi parlamento üyesi, dört Ukraynalıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna'nın olası işgalinden önce, başta ABD yaptırım listesinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) olmak üzere Rus istihbarat servisleri, hassas bilgilere erişmek için kilit pozisyonlardaki Ukrayna vatandaşları ile çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

FSB'nin Ukrayna'da istikrarsızlık yaratmak için bu yetkilileri kullandığını ileri süren Blinken, ABD'nin Kiev yönetimi ile yakın koordinasyon içinde, etki operasyonlarını engellemek için bu yetkilileri belirlemeye, ifşa etmeye ve onlara bedel ödetmeye çalıştığını kaydetti.

Blinken bu bağlamda, ABD'nin Rus istihbarat servisi tarafından yönlendirilen nüfuz faaliyetleriyle bağlantılı dört kişiye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

Yaptırım listesine alınan dört kişiden ikisinin Ukrayna parlamentosu üyesi olduğunu ifade eden Blinken, bu dört kişinin milletvekili Taras Kozak ve Oleh Voloşin ile Viladimir Oliynik ve Vladimir Sivkoviç olduğunu açıkladı.

Blinken, "Bu eylem, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden istikrarsızlaştırma çabasını hedeflemeyi ve zayıflatmayı amaçlıyor. Bu, ABD, müttefikleri ve ortaklarının, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde Rus ekonomisine ve finansal sistemine önemli bedeller ödetmek için uygulamaya hazır oldukları geniş kapsamlı yüksek etkili önlemlerden ayrı ve farklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, yıllardır Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak için "dezenformasyon kampanyaları dahil hibrit taktikler kullandığını" kaydeden Blinken, 2020'de Kremlin yetkililerinin, Ukrayna devletinin bağımsız çalışma yeteneğine zarar vermek için kapsamlı bir algı operasyonu başlattığını ve bugün yaptırım listesine tabi tutulan kişilerin o kampanyada kilit rol oynadığını ileri sürdü.

Blinken, Rusya'nın bir süredir, stratejik hedeflerine paralel olarak yanlış anlatılar yaymak için dünya çapında dezenformasyon kuruluşları ve istihbarat servisleri ile çalıştığını savundu.

Dışişleri Bakanı Blinken, "2016'dan beri, Rus istihbarat servisleri bir dizi taktikle ABD seçimlerini etkilemeye çalışıyor. Örneğin, Taras Kozak, sahip olduğu medya platformlarını hem Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenskiy'nin yakın çevresinin kıdemli üyelerini karalamak hem de 2020 ABD seçimlerine ilişkin yanlış anlatıları yaymak için kullandı." iddiasında bulundu.

İş adamı ve medya patronu olan Kozak, 2014'ten bu yana Ukrayna'da muhalefet blokunun milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyor.

Listeye alınan diğer parlamento üyesi muhalefet blokundan milletvekili Oleh Voloşin ise Rusya'ya yakınlığıyla biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Rus istihbaratıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle 4 Ukraynalıyı yaptırım listesine aldı - Son Dakika


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