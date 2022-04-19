ABD: Rus ordusunun Ukrayna'da ikmal, komuta ve entegrasyon sorunları devam ediyor - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeyinden çekilip gücünü ülkenin doğusuna kaydırma sürecinin tamamlamasının ardından Donbas bölgesinde çatışma tırmanmaya başladı.

Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan Kirby, son birkaç gün içinde Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasında Donbas bölgesinde çeşitli operasyonların düzenlendiğini gördüklerini açıkladı.

Rus ordusunun halen ikmal, komuta ve kontrol ile entregrasyon konusunda sorunlarının devam ettiğini belirten Kirby, "Bizim değerlendirmemiz şu ki Donbas'taki operasyonlarını şekillendirmeye çalışmalarının bir nedeni de Rusların hatalarından ders çıkarmaya çalışmasıdır. Son birkaç gün içinde, komuta ve kontrol unsurlarının, çoğunlukla helikopterlerden oluşan yoğun bir hava destek gücünün harekete geçirildiğini, topçu birlikleri ve karadan hareketlenmeleri gördük." diye konuştu.

Kirby, kısa bir süre önce Ukraynalıların belirli kasaba ve köylerde Rus mevzilerine karşı hareket ettiğini gördük ve Donbas'taki bu kasaba ve köylerin bazılarını yeniden kontrol altına almayı başardıklarını iddia etti.

Pentagon sözcüsünün açıklamasından çok kısa bir süre sonra, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Donbas bölgesine yönelik taarruzunu başlattığını açıkladı.

- Suriye'deki ABD üssüne içerden saldırı şüphesi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının bir hafta önce Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse saldırı düzenlenmesi hakkındaki açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Bir gazeteci, ilk açıklamada top ve roket saldırısı olduğunun ifade edildiği ancak daha sonra saldırının üsse yerleştirilmiş patlayıcılarla gerçekleştirildiğinin duyurulduğunu hatırlatarak, CENTCOM'un bu konuda neden şeffaf davranmadığını sordu.

Kirby, soruşturmanın devam ettiğini ve ilk değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi.

Sözcü, saldırganın kim olduğunu, patlayıcıları döşediğine ilişkin herhangi bir görüntü kaydı olup olmadığını iddia etti.

AA muhabirinin, "üsse patlayıcı yerleştirmek İran destekli güçlerin tipik saldırı tarzına benzemiyor, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse içerden bir tehdit olabileceği konusunda kaygınız var mı?" Kirby "Elbette ki söz konusu Green Village'da patlayıcı yerleştirmek olduğu için bir tür içerden tehdit konusunda kaygı var." yanıtını verdi.

O üste hangi grubun ABD askerlerine eşlik ettiği soruya ise Kirby yanıt vermekten kaçındı.

ABD'nin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/ PKK terör örgütü ile işbirliği yapıyor.

Örgütün işgali altındaki bölgelerde ABD'nin yaklaşık 900 askeri bulunuyor.