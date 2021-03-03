ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu - Son Dakika

ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu

03.03.2021 21:44
ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu, System.String[]

ABD'nin Nisan 2018'de Suriye'de düzenlediği hava saldırısını anımsatan Fox News, "Eğer Rus savaş gemileri buna karşılık verseydi, ABD Donanması'na ait USS John Warner denizaltısı onları batıracaktı" iddiasında bulundu.

Nisan 2018'de Akdeniz'de bulunan USS John Warner'ın Suriye topraklarına 6 Tomahawk füzesi fırlattığını ve Ruslardan gelecek karşılığı beklemeye geçtiğini belirten Fox News, "2018 yılındaki saldırıda muharebede ilk kez kullanılan Virginia sınıfı denizaltı, Rusya'nın bölgede konuşlu ABD gemilerine yönelik potansiyel eylemlerine karşılık vermeye hazırdı" ifadelerini kullandı.

CNNTürk'ün Fox News'ten aktardığına göre?, ABD gemilerinden birinin tuzak görevi gördüğüne ve o gemideki ABD'li askerlerin Suriye'ye füze fırlatmadığına dikkat çekerek "Rusya Donanması'nın bu tuzak gemiye yönelik cevabi eylemleri de Rus savaş gemilerinin hedef alınması için gerekçe olacaktı" diye ekledi.

14 Nisan 2018'de ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de hükümetin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü hedefleri vurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrasındaki açıklamasında "Görev tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu

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Son Dakika Dünya ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu - Son Dakika Dünya


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