ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı - Son Dakika

ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Rusya'ya ait dört bombardıman uçağı ve beraberindeki savaş uçaklarına iki kez önleme yapıldığını bildirdi.

NORAD'dan yapılan açıklamada, KC-13 tipi tanker ve E-3 tipi AWACS uçaklarının eşlik ettiği F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının iki kez Rus Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklara önleme yaptığı belirtildi.

İlk önleme sırasında iki Rus Tu-95 bombardıman uçağının iki Su-35 savaş uçağı ve bir A-50 tipi Rus AWACS uçağı eşliğinde Alaska kıyılarına 20 deniz mili kadar yaklaştığı belirtilen açıklamada, ikinci önleme sırasında ise bir A-50 tipi AWACS uçağının eşlik ettiği iki Tu-95 bombardıman uçağının Alaska kıyılarına 32 deniz mili kadar yaklaştığı ancak her iki uçuş sırasında da Rus uçaklarının ABD hava sahasına girmediği ifade edildi.

Bu önlemeyle, ABD son bir ayda üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.