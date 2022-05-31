ABD, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracı için nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır - Son Dakika
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ABD, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracı için nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır

31.05.2022 22:54
ABD, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracı için nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus tahıl ve gübresine Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanmadığını belirterek, nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus tahıl ve gübresine Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanmadığını belirterek, nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.

Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın neden olduğu küresel gıda krizine dikkati çekti.

Ukrayna limanlarında 84 geminin bulunduğunu ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 25 milyon ton tahıl olduğunu belirten Thomas Greenfield, tahıl ihracatının yapılabilmesi için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları durdurması, Ukrayna'nın da Karadeniz'deki deniz mayınlarının temizlenmesini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Nakliye şirketlerinin Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatına yanaşmadığını ancak bu ürünlere yaptırım uygulanmadığını ifade eden Thomas Greenfield, "Tahılın Rusya'dan çıkması çabalarını desteklemek için teşvik edecekse (nakliye şirketlerine) destek mektubu vermeye hazırız." dedi.

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Kaynak: AA

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