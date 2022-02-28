ABD: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemedi - Son Dakika
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ABD: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemedi

28.02.2022 19:47
ABD: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemedi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75'ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75'ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 5'inci gününü geride bırakırken, bir grup gazeteciye açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna güçlerinin direnişinin devam ettiğini belirtti.

Yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 368 füze fırlattığını ve savaş için önceden konuşlandırdığı gücünün yüzde 75'ini Ukrayna'ya soktuğunu belirtti.

Hava sahası halen ihtilaflı

Ukrayna'nın belirli bölgelerde hava üstünlüğünün Ukrayna ile Rusya arasında el değiştirdiğini anlatan Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'nın halen önemli bir hava savunma kapasitesi var ve bunu işletebiliyor. Rusya halen Ukrayna hava sahasında üstünlüğü elde edemedi." diye konuştu.

Yetkili, Ukrayna'ya girmiş olan güçlerin tamamının Rus askerleri olduğunu, Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girdiğini görmediklerini ifade etti.

Karadeniz'deki Rus güçlerinin durumunda değişiklik olmadığını belirten yetkili, Oddesa'ya yönelik herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi.

Rusya halen Kiev'i alma niyetinde

Rusların ilerleyişinin neden yavaşladığına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, bunun birçok faktörden kaynaklandığını söyledi.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna'nın Kiev'e açılan bir köprüyü yıktığını ve savaşın dördüncü gününde de Rus güçlerinin yakıtının tükenmesinin ilerleyişi kısmen yavaşlattığını söyledi.

Yetkili, Rusya'nın halen Kiev'i alma niyetinde olduğuna işaret ederken, Rus birliklerinin Kiev'i güney de dahil olmak üzere üç koldan kuşattığını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e girmek yerine şehri kuşatma taktiğini kullanmak istediğini düşündüklerini belirten yetkili, "Elbette ki Kiev'i alamadıklarında oluşacak öfkenin Ruslar tarafından daha saldırgan bir tutuma yol açacağından endişe ediyoruz." diye konuştu.

Üst düzey yetkili, ABD'nin askeri yardımlarının detaylarına girmekten kaçındı ancak gönderilecek paket içinde hava savunma kabiliyetlerinin olacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer gücü teyakkuza geçirmesine ilişkin açıklamasına değinen yetkili, "Bunu orta koyduğu şekli, bizim bildiğimiz Rus nükleer doktrininde belirtilenlerle uyuşmuyor. Bu yüzden, ne demek istediğini anlamak için bunu analiz ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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