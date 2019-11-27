Son Dakika Haberleri: ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı
Son Dakika Dünya ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı - Son Dakika Dünya

ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı

6 saat önce

ABD, Rusya’nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan’ın, “takas karşılığı serbest bırakılması” önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.

ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın, "takas karşılığı serbest bırakılması" önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.


Whelan'nın Rus avukatı, ay başında ABD'ye ve diğer ülkelere yaptığı çağrıda, "mahkum takası karşılığında" müvekkilinin serbest kalmasını önermişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:56 
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