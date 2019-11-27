Son Dakika › Dünya › ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı - Son Dakika Dünya
ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı
6 saat önce
ABD, Rusya’nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan’ın, “takas karşılığı serbest bırakılması” önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın, "takas karşılığı serbest bırakılması" önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.
Whelan'nın Rus avukatı, ay başında ABD'ye ve diğer ülkelere yaptığı çağrıda, "mahkum takası karşılığında" müvekkilinin serbest kalmasını önermişti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:56
Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı