ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi
33 dakika önce
- Bir araya gelinmesi ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinden detaylarEDİTÖRE NOT: Görüntü kaynağından sessizdir.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:37 Kaynak: AA
- Bir araya gelinmesi
ABD-Rusya- İsrail
üçlü güvenlik zirvesinden detaylar
EDİTÖRE NOT: Görüntü kaynağından sessizdir.
ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs
'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.
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