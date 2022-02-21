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ABD, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığı" Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor - Son Dakika

ABD, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığı" Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor

21.02.2022 23:50
ABD, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığı" Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirdi.

Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor ABD, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığı" Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığını' açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini... Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini... Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığı" Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor - Son Dakika
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