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ABD, Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor - Son Dakika

ABD, Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor

25.01.2022 17:42
ABD, Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor

ABD yönetimi, Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya'nın doğal gazı kesmesi halinde Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz üreticileri ile görüştüklerini belirtti.

ABD yönetimi, Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya'nın doğal gazı kesmesi halinde Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz üreticileri ile görüştüklerini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden ve Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin gazetecileri telekonferans görüşmesiyle bilgilendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını belirten yetkili, "Tekrar etmek gerekirse, 2014'te gündeme gelmeyen çapta büyük sonuçları olan yaptırımlar uygulamaya hazırız. Bu da duruma göre hareket etme döneminin sona geldiğini ve en üst perdeden yaptırım uygulayacağımız anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya ihracat kontrolü gelebilir

Yetkili, işgal durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sonuçlarının hemen hissedileceğinin altını çizerek, Rusya'ya ihracat kontrolleri getireceklerini bunun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomiyi sanayileştirme hedeflerini etkileyeceğini aktardı.

Rusya'nın söz konusu yaptırımlara karşılık verme senaryolarına da hazır olduklarını belirten başka bir yetkili ise, Rusya'nın karşılıklarının küresel enerji piyasası ve tedarik zincirini etkilememesi için çalıştıklarını kaydetti.

Avrupalı müttefikleri ile Rusya'nın adımlarına karşılık verilmesi konusunda yakın temasta olduklarını belirten yetkili, "Son dönemde azalan Rus tedariği nedeniyle, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan doğal gaz üreticileri ile görüşüyorduk. Şu anda da küresel gaz üreticileri ile kapasiteleri ve kaynaklarının ne kadarını Avrupa'ya ayırabilecekleri konusunda istişare ediyoruz." bilgisini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor - Son Dakika
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