Son Dakika Haberleri: ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor
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ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor

1 saat önce

Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya’ya yolluyor.

ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor, System.String[]

Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya'ya yolluyor. Askerler Ekim ortasında göreve başlayacak. Bu görevlendirme ABD-Baltık ülkeleri ilişkilerini teminat altına almayı hedefliyor. Bu adım ABD tarafından Rusya'ya gönderilmiş mesaj olarak yorumlanıyor.


Litvanya Savunma Bakanı Raimondas Karoblis "Mesaj şu: Amerikan güçleri ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa gelebilir" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kırım, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:45 
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