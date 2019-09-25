ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor
1 saat önce
Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya’ya yolluyor.
Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya'ya yolluyor. Askerler Ekim ortasında göreve başlayacak. Bu görevlendirme ABD-Baltık ülkeleri ilişkilerini teminat altına almayı hedefliyor. Bu adım ABD tarafından Rusya'ya gönderilmiş mesaj olarak yorumlanıyor.
Litvanya Savunma Bakanı Raimondas Karoblis "Mesaj şu: Amerikan güçleri ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa gelebilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:45
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