ABD, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebine olumsuz yanıt verdi (2) - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın güvenlik taleplerine verdikleri yazılı yanıtın, resmi müzakereden çok, "kolektif güvenliği geliştirecek bazı fikirler" olduğunu söyledi.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verdiklerini bildirdi.

Yazılı yanıtın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını belirten Blinken, Rusya'ya önemli diplomatik seçenekler sunduklarını kaydetti.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın da yanıtın yazılmasına müdahil olduğunu ifade ederek, "Bu resmi bir müzakere belgesi değil. Doğrudan teklif değil. Sadece, ciddilerse, kolektif güvenliği nasıl birlikte artırabileceğimiz konusunda bazı alan ve fikirlerin çerçevesini çiziyor." diye konuştu.

Birlikte çalışılabilecek alanlar var

Blinken, belgede ABD ve Avrupa ülkelerinin güvenlik kaygıları ve Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerinin yanı sıra bölgede istikrar ve güvenliği temin edecek alanlara da vurgu yaptıklarını söyledi.

Rusya'nın talepleri konusunda üzerinde ortak çalışabilecekleri birçok alan olduğuna işaret eden Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin daha önce de dediğimiz gibi Ukrayna'daki füze sistemleri, Avrupa'daki askeri tatbikat ve manevralar, potansiyel silahlanmayı önleme tedbirleri, daha çok şeffaflık, riskleri azaltmak için birçok önlem; tüm bunlar Rusya da dahil herkesin ortak kaygılarına hitap edebilir ve kolektif güvenliği geliştirebilir. Dolayısıyla, Rusya bu konuda ciddi ise onlarla çalışılabilecek çok alan var. Bu da Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'e kalmış. Nasıl bir yanıt vereceklerini göreceğiz."

Tüm yaptırım seçenekleri masada

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri bir girişimi durumunda ABD ve Avrupa ülkelerinin çok hızlı bir şekilde Moskova'ya ağır yaptırımlar getireceğini belirten Blinken, tüm yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu kaydetti.

Blinken, "Birlikte hızlı bir şekilde atacağımız adımlar, Rusya'nın ekonomik ve mali angajman, savunma, ileri teknoloji sektörleri için teknoloji geliştirme kabiliyetleri de dahil doğrudan Putin'in hassas olduğu alanlara yönelik olacak." dedi.

(Bitti)