ABD, Rusya'nın uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı - Son Dakika

ABD, Rusya'nın uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı

16.12.2020 19:31
ABD, Rusya'nın uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı, System.String[]

ABD Uzay Komutanlığı (SPACECOM), Rusya'nın alçak yörünge uydularını vurma kabiliyetine sahip bir uydusavar füzesi testini tespit ettiklerini açıkladı.

ABD Uzay Komutanlığı (SPACECOM), Rusya'nın alçak yörünge uydularını vurma kabiliyetine sahip bir uydusavar füzesi testini tespit ettiklerini açıkladı.

SPACECOM'dan yapılan açıklamada, "Rusya, bir dikey tırmanışlı uydusavar (DA-ASAT) füzesini test etti." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, Moskova'nın karada ve havada konuşlu uydusavar füzelerini geliştirip konuşlandırmaya devam etmesinden kaygı duyduğu ifade edilen açıklamada, "Rusya'nın faaliyetleri, uzayın silahlandırılmasına karşı ortaya koyduğu diplomatik ve kamusal duruşu ile bağdaşmıyor. Rusya tamamen farklı iki tip uzay silahı geliştirdi." ifadesine yer verildi.

Bu silahlardan birinin alçak yörünge uyduları yok etme kabiliyetine sahip DA-ASAT sistemleri, diğerinin ise "yörüngede konuşlu uydusavar" (CO-ASAT) silahı olduğu belirtilen açıklamada, "Şayet bu (DA-ASAT) füze operasyonel bir uydu üzerinde test edilmiş ise uzayda büyük bir çöplük oluşturacak ve ticari amaçlı uyduları tehdit etmekle birlikte uzayda büyük bir kirliliğe neden olacak." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya, bu yıl içinde hem DA-ASAT hem de CO-ASAT sistemlerini test etmişti.

Rusya ve Çin son yıllarda uzay silahlarına önemli yatırım yapıyor.

ABD yönetimi geçen yıl aralıkta kendi Uzay Kuvvetlerini kurmasına, Rusya ve Çin'in uydusavar silahlarına sahip olmasını gerekçe göstermişti.

ABD, Rusya, Çin ve Hindistan olmak üzere sadece dört ülkenin elinde uydusavar kabiliyeti bulunuyor.

Pentagon, şubatta iki Rus uydusunun bir Amerikan uydusuna doğru yakın manevra yaptığını, nisandaysa Moskova'nın yere konuşlandırılmış bir uydu önleme füzesinin testini gerçekleştirdiğini bildirmişti.

ABD, Rusya'nın haziranda da bir DA-ASAT uydusavar füzesini test etmesini kınamıştı.

Ağustos 2018'de ise Pentagon, "anormal davranışlar" sergileyen bir Rus uydusunun silah olabileceğinden kaygı duyduklarını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Rusya, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Rusya'nın uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı - Son Dakika


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