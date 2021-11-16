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ABD, Rusya'nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurdu - Son Dakika

ABD, Rusya'nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurdu

16.11.2021 00:07
ABD, Rusya'nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini ve bunun dış uzayı tehlikeye attığını belirterek, "Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini ve bunun dış uzayı tehlikeye attığını belirterek, "Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı basın açıklamasında, bugün erken saatlerde Rusya'nın, uzayda enkaz oluşturan ve dış uzayı tehlikeye atan bir test gerçekleştirdiğini kaydetti. Rusya'nın, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini belirten Price, "Rusya, dikkatsizce gerçekleştirdiği yıkıcı bir uydu testinde, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzeyi test etti. Test şu ana kadar bin 500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı ve daha küçük yüz binlerce parça yörünge enkazı üretti ve bunlar artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya tarafından gerçekleştirilen testi "sorumsuzca" ve "tehlikeli" olarak nitelendiren Sözcü Price, enkaz alanının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için bir tehlike oluşturduğunu kaydetti. Price, "Bu test, ISS'deki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşu faaliyetleri için riski önemli ölçüde artıracaktır. Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve Rusya'nın uzayın silahlandırılmasına karşı çıkma iddialarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu açıkça gösteriyor" dedi. - WASHINGTON

ABD, Rusya'nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Uzay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Rusya'nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurdu - Son Dakika


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