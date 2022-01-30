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ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM'de baskıyla karşılaşacak - Son Dakika

ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM'de baskıyla karşılaşacak

30.01.2022 21:53
ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM'de baskıyla karşılaşacak

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

Thomas Greenfield, ABC'ye yaptığı açıklamada, BMGK'nın yarınki oturumunda, Ukrayna krizi konusunda Rusya'ya sert baskı yapacağını belirtti.???????

ABD'nin BM Temsilcisi, "Ruslara kendilerini açıklamaları çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız." şeklinde konuştu.

Küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Thomas Greenfield, BMGK'nin diplomasi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Thomas Greenfield, 28 Ocak'ta, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine" BMGK'yı 31 Ocak'ta toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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