Son Dakika Haberleri: "ABD, Rusya veya Türkiye'ye bildirmeden İdlib'e saldırdı"
Son Dakika Güncel Haber

"ABD, Rusya veya Türkiye'ye bildirmeden İdlib'e saldırdı"

3 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığınca, ABD'nin Rusya veya Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'e hava saldırısı yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığınca, ABD'nin Rusya veya Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'e hava saldırısı yaptığı bildirildi.

Bakanlığın, Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Moskova saatiyle 15.00'te İdlib bölgesinde Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşim birimleri arasına ABD'nin hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD'nin saldırılarına maruz kalan yerleşim bölgelerinde çok sayıda zayiat ve yıkım meydana geldiği kaydedildi.

ABD'nin İdlib'de ateşkesin sürmesini tehlikeye attığı ve birçok alanda da ateşkesi bozduğu vurgulanan açıklamada, "ABD, İdlib'de planladığı eylemler hakkında Rus veya Türk tarafına bildirimde bulunmadığı için yapılan saldırılar, önceki tüm anlaşmaların ihlaline neden oldu." ifadelerine yer verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, dün sabah saat 06.00 itibarıyla Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle Suriye rejimi askeri birliklerinin ateşkes ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, ateşkesin başlamasından itibaren Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetlerinin İdlib üzerinde uçuşlarını sona erdirdiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini" gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması
ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:35:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ABD, Rusya veya Türkiye'ye bildirmeden İdlib'e saldırdı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]