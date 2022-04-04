ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak - Son Dakika
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ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak

04.04.2022 23:54

- ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan katliama karşı kayıtsız kalmayacaklarını ifade ederek, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ve Rusya'ya yaptırımların artırılacağını bildirdi.

- ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak

WASHINGTON - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan katliama karşı kayıtsız kalmayacaklarını ifade ederek, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ve Rusya'ya yaptırımların artırılacağını bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukraynalı sivillere karşı Bucha kentinde gerçekleştirdiği katliama ait görüntülerin korkunç olduğunu belirterek, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, Ukraynalılar vatanlarını cesurca savunurken ABD de onlara askeri, insani ve ekonomik açıdan destek olmaya devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'dan gelen güvenlik desteği taleplerini yerine getirmek için 24 saat boyunca çalıştığını ifade eden Sullivan, önümüzdeki günlerde ABD ve müttefik ülkelerden Ukrayna'ya daha fazla askeri destek gönderilmesini beklediğini ifade etti. Sullivan ayrıca, bu hafta Beyaz Saray'ın Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklayacağını bildirdi.

Konuşmasının sonunda üç gerçeğe vurgu yapan Sullivan, Rusya'nın askeri gücünü kullanarak egemen Ukrayna'yı işgal etmeye ve topraklarına el koymaya, Ukrayna ordusunun ve halkının cesurca ve etkin bir şekilde anavatanlarını savunmaya ve ABD'nin ise sonuna kadar Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğini aktardı.

Biden, Rusya'ya yaptırımların artacağını belirtmişti

ABD'nin Delaware eyaletinden başkent Washington DC'ye dönen ABD Başkanı Joe Biden ise, gazetecilere verdiği demeçte, Bucha'daki vahşeti "savaş suçu" olarak nitelendirmiş, "Putin'e savaş suçlusu dediğim için eleştiri aldığımı hatırlarsınız. İşin aslı Bucha'da olanları gördünüz. Bu beni haklı çıkartıyor. O bir savaş suçlusu" demişti.

Bucha'da olanları "soykırım" olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Biden, "Hayır. Bence bu bir savaş suçu" ifadelerini kullanmış, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırımı kısa süre içinde açıklayacağını aktarmıştı.

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracak

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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