ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin

Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgedeki varlığına meydan okumak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini öne süren ABD, Moskova'yı uyardı.



İdlib'de yoğunlaşan çatışmalar için ABD'nin 'çok çok endişeli' olduğunu söyleyen Beyaz Saray'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya politikalarını değiştirmeli." dedi.