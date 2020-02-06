ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin - Son Dakika Dünya

ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de yaşanan gerginliğin yükselmesine atıfta bulunarak, "Rusya İdlib'teki politikasını değiştirmeli" dedi.

ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin, System.String[]

Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgedeki varlığına meydan okumak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini öne süren ABD, Moskova'yı uyardı.


İdlib'de yoğunlaşan çatışmalar için ABD'nin 'çok çok endişeli' olduğunu söyleyen Beyaz Saray'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya politikalarını değiştirmeli." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:24 
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