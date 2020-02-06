Son Dakika › Dünya › ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin - Son Dakika Dünya
ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin
6 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de yaşanan gerginliğin yükselmesine atıfta bulunarak, "Rusya İdlib'teki politikasını değiştirmeli" dedi.
Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgedeki varlığına meydan okumak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini öne süren ABD, Moskova'yı uyardı.
İdlib'de yoğunlaşan çatışmalar için ABD'nin 'çok çok endişeli' olduğunu söyleyen Beyaz Saray'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya politikalarını değiştirmeli." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:24
Son Dakika Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum Trump aklandı ABD borsaları rekor kırdı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı