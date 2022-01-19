ABD, Rusya'yla Ukrayna krizinin çözümünde diplomasi yolunu önceliyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya krizin çözümü için 2 seçenek sunduklarını ve ilk yolun diplomasi olduğunu belirterek, "Eğer Rusya saldırganlığını yinelerse alternatifi ise ağır sonuçlar ve bir çatışma. Açık ki, tercih edilen ve sağduyulu yol, diplomasi ve bu herkes için daha iyi olur." dedi.

Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev'de gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün buraya gelme nedeninin Rusya'ya karşı Ukrayna'nın demokrasi ve egemenliğine sarsılmaz desteklerini göstermek olduğunu vurgulayan Blinken, 2014'ten beri Moskova'nın sistematik olarak Ukrayna toplumunu bölmek için uğraştığına dikkati çekti.

Blinken, Ukrayna sınırlarında 100 bine yakın Rus birliği olduğunu aktararak, bu rakamın çok kısa sürede 2 katına çıkabileceğine işaret etti.

Geçen haftaki ABD ve Rusya arasındaki diplomasi görüşmelerini hatırlatan Blinken, bu görüşmelerde, Ukrayna'sız Ukrayna hakkında ve aynı şekilde Avrupa'sız Avrupa güvenliği hakkında karar alınmayacağı prensibini teyit ettiklerini dile getirdi.

Blinken, Ukrayna'ya halihazırda savunma desteği sağladıklarının altını çizerek, Rusya'nın saldırganlığını tekrarlaması durumunda desteği artırabileceklerini vurguladı.

Rusya'ya krizin çözümü için 2 seçenek sunduklarına dikkati çeken Blinken, "İlk seçenek; diplomatik, barışçıl şekilde anlaşmazlıkları çözmek ve akabinde gerginliği azaltmak. Eğer Rusya, saldırganlığını yinelerse alternatifi ise ağır sonuçlar ve bir çatışma. Açık ki, tercih edilen ve sağduyulu yol, diplomasi ve bu herkes için daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Rusya'yla görüşmelerde karşılıklı olarak güvenlik alanında endişeleri dile getirdiklerini ve henüz teklif yapmadıklarını aktararak, cuma günü Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinde bu konuda daha iyi bir anlayışa sahip olacağını kaydetti.

"Bu çatışmanın tek çözüm yolu var o da diplomatik"

Kuleba, Rusya ile Batı arasındaki görüşmelere ilişkin Ukrayna'nın bu sürecin ortasında olduğunu belirterek, partnerlerinin kendilerine sürekli süreç hakkında bilgi verdiklerini ve Ukrayna'sız Ukrayna hakkında karar alınamayacağı prensibinin ABD dış politikasının bir parçası olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Normandiya formatı kapsamında çalışmaları tekrar başlatma çabalarını ABD'nin de desteklediğini dile getiren Kuleba, "Rusya'nın diplomatik formatta ilerlemesi için çalışıyoruz. Bu çatışmanın tek çözüm yolu var o da diplomatik." dedi.

Kuleba, son Rus askerinin Donbas'tan ve Kırım'dan ayrıldığı zaman çatışmanın çözülmüş olacağına dikkati çekti.

Ülkesinin herhangi bir saldırı planlamadığını, sadece savunmasını güçlendirdiğini hatırlatan Kuleba, ABD'nin savunma desteği alanında bir numaralı partnerleri olduğunu kaydetti.