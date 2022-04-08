ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor - Son Dakika
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ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor

08.04.2022 19:39
ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Loyd Austin, Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD'nin Avrupa'daki Patriot hava savunma sistemlerinden birini Slovakya'ya konuşlandırma talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Loyd Austin, Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD'nin Avrupa'daki Patriot hava savunma sistemlerinden birini Slovakya'ya konuşlandırma talimatı verdiğini açıkladı.

Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD de Slovak hava sahasının savunması için hamle yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, "Slovak hükümetinin Ukrayna'ya kritik bir hava savunma kabiliyeti olan bir S-300 hava savunma sistemi verme konusundaki cömertliğini takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Austin, Slovakya'nın aynı zamanda binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığına da değinerek, ABD'nin ortak ve müttefikleri ile Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için koordinasyona devam edeceğini belirtti.

Bakan Austin şöyle devam etti:

"Slovakya'nın daveti ve benim talimatım üzerine, ABD Avrupa Komutanlığı, ABD askerleri tarafından yönetilecek bir Patriot füze sistemini Slovakya'ya yerleştirecek. Bu bataryanın ve ekibinin önümüzdeki günlerde intikal etmesini bekliyoruz. Daha kalıcı hava savunma çözümleri hakkında Slovakya hükümetiyle istişare etmeye devam ettiğimiz için bu Patriot sisteminin konuşlanma süresi henüz sabitlenmedi."

Austin, bu Patriot sisteminin Slovakya'ya konuşlandırılması ile Doğu Slovakya'daki Almanya ve Hollanda'dan gelen ve hava savunma unsurlarından oluşan 5'inci NATO Çokuluslu Muharebe Grubu'nu tamamladığına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor - Son Dakika


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