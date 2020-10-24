ABD S-400 AÇIKLAMASI - Son Dakika

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladığını bu sözlerle doğrulamıştı Erdoğan. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması ABD'yi rahatsız etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı

.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi.

Bu açıklamaların ardından ABD'den Türkiye'ye yönelik bir hamle daha geldi. Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarındaki vize dahil konsolosluk işlemlerinin "güvenlik gerekçe gösterilerek" geçici bir süreliğine askıya alındığı kaydedildi. Konuyu değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranış sergilemiştir" dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD'nin NATO'ya bağlılık noktasındaki ithamlarına şu sözlerle cevap verdi.

"S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi 83 milyon halkımızın, vatanımızın egemenliği ve bağımsızlığı için tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Kontrol ve hazırlıklarına planlı şekilde devam ediyoruz. Sistem ve kontroller NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. NATO'nun içinde nasıl kullanılıyorsa biz de o şekilde kullanacağız."

-İHA-