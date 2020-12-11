ABD Sağlık Bakanı Azar, FDA'nın hızlı bir şekilde Pfizer'in aşısına onay vereceğini açıkladı - Son Dakika

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) hızlı bir şekilde Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısına onay vereceğini açıkladı.

Korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD, ilk Covid-19 aşısı için onay vermeye hazırlanıyor. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) hızlı bir şekilde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına onay vereceğini belirtti. Bakan Azar, federal hükümetin de aşının nakliyesi konusunda şirketle birlikte çalışmayı planladığını ifade ederek, Pazartesi veya Salı gününe kadar en savunmasız kişilere aşının uygulanabileceğini kaydetti.

Dün FDA'nın danışma kurulu, 17'ye karşı 4 oy ile Pfizer'in geliştirdiği aşıyı ABD'de 16 yaş üzeri kişilerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu. Gelecek hafta ise FDA'nın Moderna tarafından geliştirilen aşı için toplanması bekleniyor.

Pfizer'in aşısının onaylanmasını ardından "Warp Speed Operasyonu" kapsamında ABD Ordusu tarafından 24 saat içinde aşının dağıtımına başlanacağı ve ilk olarak sağlık çalışanlarına ve huzurevi sakinlerine uygulanması planlanıyor.

Öte yandan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı, İngiltere, Kanada, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da kullanımı onaylandı. - WASHINGTON