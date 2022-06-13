ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris 'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

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