ABD Sağlık Bakanlığından maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma - Son Dakika
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ABD Sağlık Bakanlığından maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma

29.08.2022 20:18
ABD Sağlık Bakanlığından maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD merkezli firma Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD merkezli firma Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

Bakan Xavier Becerra yaptığı açıklamada, GRAM ile 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma kapsamında GRAM'ın aşı için gerekli malzemeleri üretip, gerekli personeli eğiteceğini belirtti.

Becerra açıklamasında, "Bu anlaşma, var olan salgını bir an önce bitirmemiz için gerekli olan aşı üretim kapasitemizi bize kazandıracak." ifadesini kullandı.

Biden yönetimi Danimarka'daki depodan 5 milyon doz JYNNEOS aşısı siparişi vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, maymun çiçeği salgını şu anda ülkenin 50 eyaletinin tamamına yayılmış durumda. Ülkede bugüne kadar 15 bin 400 vakaya rastlandı.

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Kaynak: AA

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