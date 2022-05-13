ABD Sahil Güvenliği: Porto Riko Yakınlarında Alabora Olan Teknede 11 Kişi Öldü, 31 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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ABD Sahil Güvenliği: Porto Riko Yakınlarında Alabora Olan Teknede 11 Kişi Öldü, 31 Kişi Kurtarıldı

13.05.2022 11:51
ABD Sahil Güvenliği: Porto Riko Yakınlarında Alabora Olan Teknede 11 Kişi Öldü, 31 Kişi Kurtarıldı

WASHINGTON, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe günü Porto Riko sahili açıklarında bir teknenin alabora olmasıyla 11 kişi öldü, 31 kişi kurtarıldı.

WASHINGTON, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe günü Porto Riko sahili açıklarında bir teknenin alabora olmasıyla 11 kişi öldü, 31 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik güvenlik tarafından paylaşılan Twitter mesajında Perşembe günü akşam saatlerinde olay yerine giden ekibin 11'i kadın, 20'si erkek olmak üzere 31 kişiyi kurtardığı ve "sudan 11 cesedin çıkarıldığı" belirtildi. Porto Riko'nun Desecheo Adası'nın yaklaşık 19 kilometre kuzeyinde alabora olan teknenin "yasadışı göçmen kaçakçılığına" karıştığından şüphelenildiğini kaydeden Sahil Güvenlik, teknedeki kişilerin çoğunun Haiti'den geldiğini sözlerine ekledi.

Sahil Güvenlik gözcüleri, Perşembe öğle saatlerinde "bir teknenin alabora olduğu ve suda can yeleği olmayan insanların olduğu" yönünde bir mesaj aldı. Teknede kaç kişinin olduğu bilinmediği için Sahil Güvenlik ve ortak kuruluşlarca kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bir Karayipler adası olan Porto Riko, ABD'ye bağlı özerk toprak konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: ABD Sahil Güvenliği: Porto Riko Yakınlarında Alabora Olan Teknede 11 Kişi Öldü, 31 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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