ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ-EK- - Son Dakika

ABD SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ-EK-
27.04.2021 09:57
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Sahil Güvenlik gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi. Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.
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